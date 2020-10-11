В России назвали тесты на антитела к COVID-19 "пустой тратой денег"

Если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски

Максимум, что можно узнать с теста на антитела, – болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно

До сих пор неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет формируется после выздоровления

Тесты на антитела к коронавирусу (COVID-19) бесполезны, поскольку наличие защитных белков в крови не освобождает переболевшего от обязанности соблюдать масочный режим.

Как заявил "Комсомольской правде" доктор медицинских наук РФ, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, до сих пор неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет формируется после выздоровления.

Вирусолог раскрыл правду о тестах на антитела к коронавирусу. Источник: pixabay.com pixabay.com

По его мнению, сдача теста на антитела в частных лабораториях, где цена за анализ начинается от 970 рублей (350 грн), это пустая трата денег.

"Максимум, что вы узнаете – болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности", – подчеркнул Жемчугов.

Он добавил, что тест на антитела может показать ошибочный результат из-за обилия тест-систем и разновидностей коронавируса.

"Так что если вы все-таки решились делать тест, нужно сначала разузнать у врача все про него поподробнее, а в идеале – попросить инструкцию и найти там строчку "специфичность". Если показатель специфичности более 99,9% – такому тесту можно доверять", – посоветовал вирусолог.

Однако знание о наличии или отсутствии антител в крови все-таки может оказаться полезным. Так, если иммунитет будет обнаружен, вакцину от коронавируса можно будет делать не раньше чем через год. Также массив данных об антителах может пригодиться ученым, которые делают прогнозы по вспышкам вируса.

"А в остальном тестирование я сейчас не рекомендовал бы делать вообще никому", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, диагностика коронавируса с помощью экспресс-тестов, методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа, которую делают в Украине, значительно отличается и иногда дает разные результаты.

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