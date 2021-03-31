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/ Пульмонология

В Pfizer разработали "сухую" версию вакцины против коронавируса

6.9т
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Американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech планируют в апреле начать тестирование так называемой сухой – лиофилизированной версии вакцины против коронавируса.

По словам ученых, такой препарат, если будет доказана его безопасность, может упростить хранение доз и обращение с прививками в странах с низким уровнем доходов. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию в государственной базе данных Clinicaltrials.gov.

Отмечается, что клиническое испытание "сухой" вакцины будут проводить около двух месяцев среди 1100 взрослых американцев от 18 до 55 лет.

Pfizer&BioNTech разработали "сухую" версию вакцины против COVID-19
Pfizer&BioNTech разработали "сухую" версию вакцины против COVID-19

Ученые намерены определить, является ли лиофилизированная версия такой же безопасной и эффективной, как та, которая уже утверждена регулирующими органами. Поэтому испытуемым будут вводить либо "сухую" вакцину против COVID-19, либо текущий ее состав.

"В случае успеха новый состав может быть готов к использованию к началу следующего года", – заявили в компании Pfizer.

По словам специалистов, лиофилизированные вакцины имеют преимущества перед замороженными или жидкими, поскольку им требуется только стандартное охлаждение. Это поможет с хранением и обработкой, а также расширит доступ к препарату в странах с низким уровнем дохода, в которых отсутствует специализированное оборудование. Примеры вакцин, которые можно лиофилизировать, включают прививки для предотвращения опоясывающего лишая или ротавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое исследование показало, что американские вакцины Pfizer и Moderna оказались эффективными для предотвращения заражения коронавирусом: на 90% после двух доз и на 80% – после одной прививки.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Вакцинация в Украине и мире Исследование ученых Коронавирус
Место
США
Теги
вакцина Pfizer и BioNTech Вакцина от коронавируса
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