В Pfizer разработали "сухую" версию вакцины против коронавируса

Американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech планируют в апреле начать тестирование так называемой сухой – лиофилизированной версии вакцины против коронавируса.
По словам ученых, такой препарат, если будет доказана его безопасность, может упростить хранение доз и обращение с прививками в странах с низким уровнем доходов. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию в государственной базе данных Clinicaltrials.gov.
Отмечается, что клиническое испытание "сухой" вакцины будут проводить около двух месяцев среди 1100 взрослых американцев от 18 до 55 лет.
Ученые намерены определить, является ли лиофилизированная версия такой же безопасной и эффективной, как та, которая уже утверждена регулирующими органами. Поэтому испытуемым будут вводить либо "сухую" вакцину против COVID-19, либо текущий ее состав.
"В случае успеха новый состав может быть готов к использованию к началу следующего года", – заявили в компании Pfizer.
По словам специалистов, лиофилизированные вакцины имеют преимущества перед замороженными или жидкими, поскольку им требуется только стандартное охлаждение. Это поможет с хранением и обработкой, а также расширит доступ к препарату в странах с низким уровнем дохода, в которых отсутствует специализированное оборудование. Примеры вакцин, которые можно лиофилизировать, включают прививки для предотвращения опоясывающего лишая или ротавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, новое исследование показало, что американские вакцины Pfizer и Moderna оказались эффективными для предотвращения заражения коронавирусом: на 90% после двух доз и на 80% – после одной прививки.
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