В Pfizer обнародовали показатели эффективности вакцины в течение полугода после прививки

Вакцина против коронавируса Pfizer/BioNTech показала свою эффективность в течение шести месяцев после получения прививки.

О результатах исследования сообщила компания-производитель на своем сайте. Согласно обнародованным данным, эффективность составила 91,3% после получения второй дозы (в США этот показатель 92,6%).

Pfizer обнародовала результаты исследования вакцины

В испытаниях всего принимали участие 46 307 человек.

"Вакцина против COVID-19, BNT162b2, была эффективна против COVID-19 на 91,3%, при измерении от семи дней до шести месяцев после получения второй дозы", – уточнили в Pfizer.

Также вакцину тестировали на южноафриканском штамме B.1.351 и вакцина показала свою эффективность.

По словам главного исполнительного директора компании Альберта Бурла, полученные данные позволяют подать заявку на получение лицензии на биологический препарат в FDA (Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).

Отметим, в компании также заявили, что препарат безопасен для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит дополнительный миллион доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Ее должны поставить до конца июня 2021 года.

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