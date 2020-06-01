В Нидерландах заявили о прорыве в лечении COVID-19

Лекарство против коронавируса (COVID-19) может быть готово в течение ближайших шести месяцев.

Такое предположение высказал профессор биологии из Университета Эразма (Нидерланды) Фрэнк Гросвельд, передает NLTimes.

Ученый отметил, что первые антитела к коронавирусу были найдены еще в марте этого года, что дало надежду на скорое появление лекарства.

Лечение COVID-19

По словам Гросвельда, за последние недели был достигнут значительный прогресс в тестировании лекарств на живых существах.

"Лекарство будет готово через пять, шесть месяцев", – сказал он.

Биолог добавил, что разработкой препарата займется американская компания.

"Это антитело реагирует на SARS1, оно также работает с текущим коронавирусом, который также известен как SARS2. Если есть SARS3, он, вероятно, хорошо на него отреагирует. Вы можете использовать его как лекарство, если вы уже заражены, и как профилактическое средство для групп высокого риска", – высказался ученый.

По словам профессора, правительство Нидерландов вложило в это исследование несколько сотен тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании намерены испытать пять новых препаратов для лечения COVID-19.