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/ Пульмонология

В НАН заявили о существовании перекрестного иммунитета к коронавирусу

4.4т
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У людей, вероятно, существует так называемый перекрестный иммунитет к менее опасным коронавирусам. Он позволяет иммунной системе реагировать как защита против последней такой инфекции – COVID-19.

Это может быть одной из причин того, почему в некоторых семьях, которые живут вместе и делят быт, болеют не все, а только один или несколько членов. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал академик Национальной академии наук Украины, директор Института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комиссаренко.

"Все зависит от различных факторов – от дозы вируса, организма, в который он попадает. Возможно, у этого человека уже существует естественный иммунитет. Возможно, он выработался против тех коронавирусов, которыми он болел раньше", – предположил специалист.

Люди могут иметь перекрестный иммунитет к коронавирусу

Люди могут иметь перекрестный иммунитет к коронавирусу

Он напомнил, что в целом люди болеют семью типами коронавируса. Четыре из них являются теми, которые ежегодно вызывают у населения острые респираторные заболевания. Обычно они проходят легко и иногда люди не обращают на них внимания. Тогда как остальные три – крайне опасны: SARS-CoV 2002-2004 годов, MERS-CoV 2012 года и SARS-CoV-2 (COVID-19).

"Во-вторых, у людей просто может быть мощная иммунная система. Она зависит от многих факторов: генетики, питания, усталости и так далее. Человек может побороть вирус, попавший в его организм, например, от тех, кто живет рядом с ним", – добавил Комиссаренко.

Так, пояснил он, есть люди, которые никогда не заболеют этим коронавирусом, а есть те, которые могут сами не болеть, а быть распространителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью академик Сергей Комиссаренко высказал предположение, что одной из причин уменьшения количества новых больных COVID-19 в Украине может быть завершение первой волны распространения коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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