В мире выявили почти 4 тыс. мутаций COVID-19

По мере мутации коронавируса в мире были зарегистрированы уже около 4000 его штаммов. В их числе – британский, южноафриканский и бразильский варианты, которые, по словам специалистов, распространяются быстрее, чем другие.

Из-за этого производители вакцин против COVID-19 работают над улучшением таких препаратов. Об этом заявил замминистра здравоохранения Великобритании Надхим Захави, ответственный за вакцинацию в стране, передает Reuters.

По его словам, очень маловероятно, что нынешние вакцины, в том числе Pfizer&BioNTech, Moderna и AstraZeneca, не будут работать против новых мутантов коронавируса.

В мире существует около 4 тыс. штаммов COVID-19

"Особенно когда речь идет о тяжелом заболевании и госпитализации. Все производители изучают, как они могут улучшить свою вакцину, чтобы убедиться, что мы готовы к любому варианту – сейчас в мире существует около 4000 штаммов COVID-19", – отметил Захави.

Издание при этом приводит данные из статьи в Британском медицинском журнале. В ней идет речь о том, что тысячи вариантов коронавируса возникли по мере того, как он мутировал при репликации. Но лишь очень небольшое их количество, вероятно, будет иметь значение и существенно изменит вирус.

Добавим, что в Британии решились протестировать на людях комбинацию двух вакцин против COVID-19 – препараты Pfizer и AstraZeneca.

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