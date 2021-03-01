В Минздраве заявили об ускорении темпов "каскадной" вакцинации в Украине

В период с 24 по 28 февраля в Украине прививку против коронавируса сделали более 3000 гражданам, но в Министерстве здравоохранения (Минздраве) ожидают, что в ближайшее время этот процесс ускорится.

Об этом рассказал на брифинге 1 марта заместитель главы ведомства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, согласно планам министерства, кампания вакцинации в стране проходит по каскадной модели, которая предполагает работу мобильных бригад в определенном последовательном порядке.

Вакцинация в Украине проходит каскадным способом – Минздрав

"Поэтому в ближайшей перспективе следует ожидать, что количество вакцинированных существенно начнет увеличиваться. Это нормальный процесс, сейчас он только запущен – и там есть свои процедуры, как это должно происходить", – отметил Кучер.

Он также прояснил, кому доверять в вопросе эффективности индийской вакцины против COVID-19, которой сейчас делают прививки украинским медикам, военным и т. д. Представитель Минздрава подчеркнул, что этот препарат CoviShield (он же AstraZeneca) является абсолютно безопасным.

В то же время оказалось, что в Украине выбросили остатки ампул с вакцинами против COVID-19. Инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко назвала причину.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Тарас Жиравецкий объяснил, нужно ли вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом.