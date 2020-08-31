В Минздраве заявили о новой закупке препарата против COVID-19

Министерство здравоохранения инициировало постановление правительства по централизованной закупке Украиной "Ремдесивира", который входит в протокол лечения коронавируса.

Необходимым количеством препарата планируют обеспечить больницы по всей стране. Об этом на брифинге 31 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Он показывает достаточно неплохие результаты в лечении COVID-19 в наших иностранных партнеров", – отметил он.

Украина закупит больше "Ремдесивира" для лечения COVID-19

Как пояснил министр, в последнее время Минздрав получает нарекания по недостаточной обеспеченности профильных медучреждений лекарственными средствами для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Однако, по его словам, согласно финансированию украинских больниц, закупку таких необходимых препаратов было предусмотрено в обязательном порядке. В целом на процесс лечения больных COVID-19 национальной службой здоровья Украины было предусмотрено 15,6 млрд гривен.

"Были заключены договоры и перечислены средства. Для нас это очень важно. Поэтому будем инициировать ряд действий по проверке больниц и того, как наши больные обеспечиваются лекарственными средствами", – заявил Степанов.

Он добавил, что теперь в медучреждениях, которые определены как профильные в лечении коронавируса, должны отчитываться об обеспеченности соответствующими лекарственными средствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа Министерство здравоохранения внесло новые изменения в протокол лечения COVID-19. В частности, из него изъяли два препарата ("Лопинавир" и "Ритонавиром"), а вместо них добавили "Дексаметазон" и "Ремдесивир".

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