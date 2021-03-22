В Минздраве указали на географическую особенность распространения коронавируса в Украине

В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины сообщают о том, что коронавирус в нашей стране распространяется с запада на восток. Этим он похож на ОРВИ (острую респираторную вирусную инфекцию), с той разницей, что она иногда распространялась в Украине в обратном направлении.

Об этом в понедельник, 22 марта, на пресс-конференции заявил генеральный директор ЦОЗ Роман Родина, пишет "Укринформ". Он призвал украинцев тщательно соблюдать карантин.

"Мы видим, что болезнь распространяется с запада на восток, и такая же тенденция (с распространением ОРВИ – Ред.) наблюдалась и в предыдущие годы с той разницей, что иногда это было с востока на запад. В любом случае, особенно обращаюсь к жителям красных зон соблюдать все противоэпидемические требования, так как именно это нам обеспечит, что болезнь не будет распространяться дальше", – отметил Родина.

В ЦОЗ отмечают, что заболеваемость коронавирусом в Украине выросла в частности из-за несоблюдения карантинных мер. кроме того, этот рост совпал с сезонным увеличением количества больных ОРВИ.

"В течение последних 5-7 лет мы видим поднятие ОРВИ в период февраль-март. Поскольку COVID-19 – это тоже острая респираторная вирусная инфекция и поскольку ее путь передачи такой же, как и у гриппа, то повышение совпало с сезонным повышением ОРВИ", – объяснили в ЦОЗ.

Напомним, в Украине было выявлена опасная мутация "британского" штамма коронавируса. К такому выводу пришли ученые украинского Института молекулярной биологии и генетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 22 марта, в Украине официально подтверждено 1 554 256 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7 893 – выявлено за минувшие сутки.