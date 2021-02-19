В Минздраве сообщили, сколько украинцев сможет вакцинировать одна медбригада ежемесячно

Максимальное количество украинцев, которых сможет вакцинировать от коронавируса одна мобильная бригада медиков в месяц, составляет 1 320 человек.

Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, пишет UNN. Правительство Украины приняло постановление, согласно которому вакцинация населения от COVID-19 включена в новый пакет медуслуг, уточнила она.

По ее словам, глобальная ставка для команд, которые будут вакцинировать украинцев, составит 8 247 грн.

"Это медицинская команда, и тариф за медицинскую услугу по вакцинации, то есть, 25 грн за первое введение прививки и 60 грн за повторное. Указанная стоимость медицинских услуг рассчитывается ежемесячно для одной медицинской команды, которая готова провести вакцинацию, в рамках предельного показателя количества пациентов, составляющего 1 320 человек в месяц", – сообщила замминистра.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинация против коронавируса в Украине должна начаться сразу же после поставки 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca из Индии.

Он отметил, что сейчас важнее не то, когда будет сделана первая прививка, а как быстро потом пройдет первая волна вакцинации.

В то же время платформа COVAX сообщила о том, что 117 тыс. доз вакцины Pfizer из-за бюрократических процедур придут в Украину с задержкой. Поставки препарата ожидаются до конца февраля.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине 29 января утвердили календарный план вакцинации населения против COVID-19 в 2021 году. Первый из пяти этапов кампании должен начаться уже в феврале.

Согласно документу, было запланировано, что за февраль, март и апрель бесплатные прививки получат 367 тысяч человек – военные ООС и медики, работающие с инфицированными коронавирусом.