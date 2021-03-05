В Минздраве рассказали о побочных эффектах у вакцинированных украинцев

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после вакцинации против коронавируса препаратом CoviShield (AstraZeneca) у него не проявилось никаких аллергических реакций. Тогда как в целом их в Украине на 10 тысяч проведенных прививок зафиксировано 126.

И только одному человеку понадобилось наблюдение врача. Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады 5 марта.

"По статистике, в нашей стране на 10 тысяч проведенных вакцинаций зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций, практически все они имели легкую форму. Это всего 1,2%", – сказал глава Минздрава.

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По его словам, у вакцинированных наблюдалось покраснение в месте укола и температура 37-38°С, у некоторых 38,5°С, которая держалась несколько часов.

"За все время вакцинации был только один случай, который требовал наблюдения у врачей. Но за несколько дней вакцинированного отпустили домой в совершенно здоровом состоянии. Это медицинский работник, который на следующий день начал выполнять свои обязанности", – добавил Степанов.

Он подчеркнул, что в очередь на вакцинацию онлайн уже записалось 127 628 украинцев.

Ранее министр здравоохранения рассказал о своем самочувствии после вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях можно отдать дозу вакцины против COVID-19.

Также он назвал противопоказания к вакцинации от коронавирусной болезни.

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