В Минздраве прояснили, кому доверять в вопросе эффективности индийской вакцины

В Министерстве здравоохранения (Минздраве) отметили, что привезенная в Украину индийская вакцина против коронавируса CoviShield (она же AstraZeneca) является абсолютно безопасной.

А поскольку кампания по иммунизации сопровождается дезинформацией, украинцев призывают ориентироваться исключительно на объяснения специалистов. Об этом на брифинге рассказал замминистра здравоохранения Ярослав Кучер (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"К сожалению, программа вакцинации сопровождается большим количеством фейков, откровенных манипуляций, недостоверной информации, в том числе и по качеству вакцины, ее эффективности, надежности и тому подобное. Вижу, что происходит в Facebook-сообществах, какие там комментарии, мемы. У нас каждый второй стал экспертом по вакцинации и разработке вакцин... Но в таких важных вопросах нужно ориентироваться на мнение специалистов", – заявил он.

В Минздраве призвали украинцев не верить фейкам об индийской вакцине

По словам Кучера, сегодня украинцы имеют возможность получить информацию о препаратах для прививки против COVID-19 из надежных источников. Таким, подчеркнул он, прежде всего являются:

сайт Министерств здравоохранения;

официальные страницы в Facebook Минздрава, министра Максима Степанова и его заместителей.

"Там есть вся актуальная, достоверная информация по этому поводу. Если вам нужно дополнительно что-то узнать, вы можете найти это на наших ресурсах. Мы максимально откровенно говорим о том, как идет кампания вакцинации", – отметил Кучер.

Также добавил, что отдельно министерство запустило портал о вакцинации в Украине по адресу https://vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Юрий Романенко заявил, что представители власти и чиновники Минздрава должны были вакцинироваться от COVID-19 в прямом эфире, как это делают президенты или министры в других государствах, чтобы показать пример гражданам.