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/ Пульмонология

В Минздраве пояснили, почему по-разному болеют пациенты с COVID-19

2.5т
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Коронавирус (COVID-19) проходит у разных пациентов по-разному из-за их особенностей организма и возможных сопутствующих болезней, но в среднем течение заболевания – три недели.

Об этом на брифинге в четверг, 2 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Но иногда болезнь длится до 40-45 дней. Врачи заинтересованы в быстром выздоровлении пациента, и никто не будет лишнее время держать человека на больничном", – отметил глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 2 июня, в Украине официально подтверждены 45 887 случаев коронавирусной инфекции. Из них 889 обнаружены за прошедшие сутки.

Ранее в Минздраве дали инструкцию сообщили, когда нужно делать повторный ПЦР-тест на COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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