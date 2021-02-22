В Минздраве пообещали вакцину от AstraZeneca в Украине со дня на день

Первая партия вакцины против коронавируса от Оксфордского университета и компании AstraZeneca должна прибыть в Украину со дня на день. Тогда как кампания по прививкам начнется по графику.

Об этом на брифинге Министерства здравоохранения (Минздрава) заявила заместитель главы ведомства Светлана Шаталова. Он транслировался на YouTube-канале Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Дозы препарата от AstraZeneca уже прибыли по месту назначения, а сейчас находятся на прямом маршруте в Украину", – отметила она.

В Минздраве обещают вакцину в Украине со дня на день

Чиновница подчеркнула, что вакцинация для украинцев стартует по графику, но о какой именно дате идет речь, не уточнила. Напомним: в Минздраве говорили, что первая прививка против COVID-19 в стране будет сделана до конца прошлой недели.

Известно, что сейчас речь идет о поставке полумиллиона доз препарата CoviShield от Oxford&AstraZeneca, которая производится на местном уровне Индийским институтом сыворотки (SII). О том, что известно об этом препарате и какова его эффективность, – читайте в материале.

Накануне, 21 февраля, министр здравоохранения Максим Степанов показал первые кадры с вакциной CoviShield для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что все украинцы получат бесплатную вакцину против COVID-19, но в то же время указал на нюанс в этом вопросе.