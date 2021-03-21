В Минздраве объяснили различие между антителами после перенесенного COVID-19 и вакцинации

Наличие антител после коронавируса не является гарантией того, что человек не заболеет повторно. Только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации.

Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина во время пресс-конференции "Антитела к COVID-19: стоит ли расслабляться?" 18 марта, передает пресс-центр учреждения.

Как он отметил, у большинства пациентов с COVID-19 начинали вырабатываться вирус-специфические антитела IgM, IgA и IgG, однако они не являются теми, к которым формируется иммунный ответ при вакцинации. Антитела после вакцинации производятся к конкретному фрагменту вируса – в случае SARS-CoV-2 к спайк-протеину.

По его словам, те, кто имеют антитела после болезни, все равно повторно болеют. Однако на 12-14 день после вакцинации уровень заболеваемости среди вакцинированных практически не растет, а если и есть случаи заболеваний – то они не тяжелые.

"Сейчас ученые констатируют, что наличие антител не является гарантией того, что человек не заболеет. По данным лабцентров по состоянию на 16 марта зафиксировано 1362 человек, которые снова заболели COVID-19 после выздоровления. Сроки повторного заражения варьируются от 2 до 8 месяцев", – сказал Родина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Центре общественного здоровья Минздрава заявили, что тестироваться на антитела или антигены к COVID-19 перед или после прививки не нужно.