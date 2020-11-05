В Минздраве назвали основания для закрытия больничного при COVID-19

Закрытие больничного для работников, переболевших коронавирусом (COVID-19), может произойти по трем причинам, которые четко прописаны в документах Минздрава.

Об этом в четверг, 5 ноября, на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что работодатели не имеют права требовать от своих работников, переболевших коронавирусом, отрицательный ПЦР-тест, если семейный врач закрыл больничный.

"Большое количество руководителей предприятий почему-то не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный. Они требуют отрицательного теста ПЦР. Это противоречит действующему законодательству", – подчеркнул он.

Основаниями для закрытия больничного являются:

Прошло 10 дней с первого дня симптомов. И в течение этих 10 дней есть три дня, когда отсутствовали симптомы. Это основание для семейного врача перевести больного в категорию тех, кто выздоровел и закрыть больничный.

Прошло 10 дней с момента получения положительного результата теста, проведенного методом ПЦР, и в течение этих 10 дней есть три дня, когда у человека отсутствуют симптомы. И это также основание закрыть больничный.

Получение пациентом негативного ПЦР-теста на коронавирус.

"Все эти три фактора являются равноценными и семейный врач определяет как закрыть больничный. Поэтому при закрытии больничного не должно быть никакого буллинга и мы можем спокойно допускать в коллектив людей, которые переболели. Есть научно доказанные данные, есть рекомендации ВОЗ, и есть стандарт Минздрава, которые свидетельствуют, что если хоть один из озвученных критериев соблюден, то человек не может инфицировать окружающих", – пояснил Ляшко.

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