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/ Пульмонология

В Минздраве назвали основания для тестирования украинцев на коронавирус

  • В Украине снизилось количество образцов в лабораториях для исследования

  • Их мощности позволяют делать по 50 тысяч тестов в сутки

3.8т
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Симптомы ОРВИ в Украине могут быть основанием для тестирования на коронавирус.

Об этом в своем обращении, опубликованном в Facebook, заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Украине зафиксировано снижение количества образцов для тестирования

В Украине зафиксировано снижение количества образцов для тестирования

По его словам, сейчас фиксируется уменьшение количества образцов в лабораториях, несмотря на то, что их мощностей хватает на 50 тысяч тестов в сутки.

"В Украине красный уровень распространения коронавирусной инфекции, поэтому у людей, у которых есть симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка более 38 градусов, продолжительный кашель, головная боль, боль в мышцах, потеря аппетита, обоняния, вкуса), есть основания обратиться к своему врачу и сдать образцы на исследование", – сказал Ляшко.

Он добавил, что в случае отказа в проведении тестирования стоит звонить на горячую линию контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19. Операторы должны зафиксировать обращение.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения ранее назвали главные отличия симптомов коронавируса от ОРВИ. По словам экспертов, речь идет о потере обоняния и вкуса.

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Автор
Юрий Сергиенко Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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