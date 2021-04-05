В Минздраве нашли замену индийской вакцины AstraZeneca

Украина должна в апреле получить 360 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую производят по лицензии в Южной Корее.

Препарат будет передан нашей стране в рамках глобальной инициативы COVAX, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Чиновники отметили, что правительство Индии временно приостановил экспорт вакцины AstraZeneca/CoviShield, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

Также Минздрав напомнил, что был увеличен интервал между введением первой и второй дозой вакцины CoviShield до 12 недель. Соответственно, прививки второй дозой вакцины против COVID-19 должно начаться не раньше чем в середине мая для лиц, которые были привиты в Украине первыми.

Напомним, что в МИД Украины признали, что Индия приостановила поставки вакцины CoviShield от COVID-19 в нашу страну.

Как сообщил OBOZREVATEL, Индия временно приостановила весь основной экспорт вакцины против коронавируса. Производитель вакцин Индийский институт сывороток сообщил о задержках поставок, объяснив причину всплеском заболеваемости коронавирусом в стране.

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