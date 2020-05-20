В лечении коронавируса возникла серьезная проблема: украинский врач сказала, что не так

"Сплошное" назначение антибиотиков пациентам с коронавирусом, де-факто в большинстве случаев неоправданно и грозит распространением антибиотикорезистентности в мире.

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Об этом, ссылаясь на предостережения ВОЗ, сообщила профессор, врач-кардиолог Екатерина Амосова. На своей странице в Facebook она описала типичные проблемы в лечении вирусных пневмоний, в том числе при COVID-19.

"Внегоспитальные пневмонии (ВГП) часто относят в рубрику "атипичных", вместе с теми, которые вызваны микоплазмами, хламидиями, легионеллами, а также грибами и паразитами. Принято считать, что удельный вес вирусов среди всех причин мал и составляет до 10%, максимум – 15%. Но в последнее время появляются мысли, что эта цифра на самом деле значительно занижена", – подчеркнула врач.

Екатерина Амосова

По ее словам, различить вирусную и бактериальную пневмонии не так просто. Поскольку выявление возбудителей инфекции в мазках носоглотки не обязательно свидетельствует, что именно они являются причиной ВГП.

"Принято считать, что при попадании вирусов в альвеолярный эпителий макрофаги активируют медиаторы воспаления, которые привлекают большое количество нейтрофилов, вызывая увеличение воспалительного повреждения легких и препятствуя гибели бактериальных возбудителей. Поэтому большинство случаев смерти от пневмонии во время пандемий гриппа 1918, 1957 и 1968 гг. обычно считают вызванными вторичной бактериальной инфекцией. Она присоединялась очень быстро, поэтому всем пациентам сразу назначали антибиотики. Насколько это соответствует действительности – является вопросом", – отметила Амосова.

Facebook/Екатерина Амосова

Врач привела пример, что в период пандемии гриппа Н1N1 бактериальная инфекция, которая присоединилась, стала причиной смерти только в 4-24%, а ВГП во время эпидемии птичьего гриппа в основном была вызвана только вирусами Н5N1.

В то же время проспективные исследования эффективности антибиотиков у пациентов с вероятной вирусной ВГП отсутствуют. Так же, как и консенсус относительно показаний к их назначению.

"О коронавирусе, назначать антибиотики для лечения или профилактики ВГП, если симптомы пневмонии слабо выражены, не рекомендуется. Их следует назначать в случаях, когда исключить присоединение бактериальной инфекции невозможно, или пациент с COVID-пневмонией имеет высокий риск тяжелых осложнений, в частности, по возрасту, наличию хронических заболеваний легких и сердца, иммунодефицита", – резюмировала Амосова.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая пульмонологического отделения Киевского городского пульмонологического центра Екатерина Гончар объяснила, что атипичная пневмония, вызванная коронавирусом, развивается при невысокой температуре, поражая легкие больного.

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