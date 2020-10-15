В Крыму создали "вакцину" от COVID-19: действует через нос

В оккупированном Россией Крыму сказали, якобы их ученые создали вакцину от COVID-19, которую можно принимать интроназально (вдыхать через нос).
Как передает "РИА Новости", о создании препарата заявили ученые Крымского федерального университета имени Вернадского. Глава лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок сказал, что при создании "вакцины" использовали наработки не только в вирусологии, но и в генетике.
"Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела", – рассказал он.
С его слов, их "вакцину" можно применять на людях без инъекций, а всего лишь вдохнув через нос.
Отмечается, что ученые могут начать все этапы тестирования "вакцины" сразу после получения финансирования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент России Владимир Путин заявил о появлении в России второй вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".
Ранее в РФ запатентовали вакцину от COVID-19, которую разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Напомним. что первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали еще в начале августа, ее разработчиком был назван центр Гамалеи. Вакцина якобы была создана на основе ДНК аденовируса и должна "формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции". Испытывать вакцину также будут на жителях Беларуси, куда в конце сентября уже завезли первую партию.
При этом ученые обеспокоены, что намерение России внедрить вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.
А в Британии заявила, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.
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