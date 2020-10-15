В Крыму создали "вакцину" от COVID-19: действует через нос

В оккупированном Россией Крыму сказали, якобы их ученые создали вакцину от COVID-19, которую можно принимать интроназально (вдыхать через нос).

Как передает "РИА Новости", о создании препарата заявили ученые Крымского федерального университета имени Вернадского. Глава лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок сказал, что при создании "вакцины" использовали наработки не только в вирусологии, но и в генетике.

"Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела", – рассказал он.

С его слов, их "вакцину" можно применять на людях без инъекций, а всего лишь вдохнув через нос.

Отмечается, что ученые могут начать все этапы тестирования "вакцины" сразу после получения финансирования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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