В крови человека нашли возможный предвестник осложнений при COVID-19

В Украине первыми в мире научились делать прогноз осложнения коронавируса (COVID-19) по анализу крови.

Как сообщил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины Виктор Досенко, наши ученые доказали связь между уровнем внеклеточной ДНК в крови и тяжестью заболевания COVID-19.

Он пояснил, что у пациентов по-разному развивалась коронавирусная болезнь, поэтому было важно делать прогноз для каждого отдельного случая.

"Поэтому всем врачам крайне нужен какой-то прогностический критерий. Мне приятно сообщить: мы предположили, что именно уровень внеклеточной ДНК и является прогностическим критерием (чем выше он, то хуже прогноз), и доказали это, кстати, первыми в мире", – заявил Досенко.

Ученый добавил, что для исследования бралась кровь у пациентов, которые были на разных стадиях заболевания. Досенко подчеркнул важность прогноза течения болезни, чтобы определить, как лекарства нужны.

"Это вполне реально, нужен только набор реактивов (к слову, не очень дорогой) и спектрофлюориметр (по крайней мере один на больницу или хотя бы один на территориальное медицинское объединение)", – добавил он.

Досенко сказал, что сейчас исследования продолжаются. Ученые ищут способ как уменьшить клеточное повреждение легких человека, которые атакует коронавирус.

"Важно помнить, что вирус SARS-CoV-2 служит просто спусковым крючком, который запускает процесс аутоагресивности и, как следствие, аутодекструции (саморазрушения) в человеческом организме", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве дали прогноз на рост больных COVID-19 в Украине.

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