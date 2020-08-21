В крови человека нашли "триаду", которая может указать на тяжелый COVID-19

Ученые обнаружили в крови пациентов с коронавирусом общую иммунную сигнатуру, которую можно использовать для того, чтобы предсказать, насколько серьезно заболел человек и тем самым облегчить подход к его лечению.

Исследование провели специалисты из Института Фрэнсиса Крика, Королевского колледжа Лондона и Фонда здравоохранения Гая и Сент-Томаса. Об этом сообщает MedicalXpress.

Отмечается, что команда проанализировала образцы крови 63 пациентов с COVID-19, которые лечились в лондонских больницах Гая и Святого Томаса. Среди нескольких молекул, экспрессирующихся на атипичных уровнях в крови, выделили три, которые могут указывать на развитие болезни. Их ученые называют "триадой", состоящей из IP-10, интерлейкина-10 (IL-10) и интерлейкина-6 (IL-6).

Исследователи считают, что "триада" молекул может предсказать тяжесть COVID-19

Так, течение COVID-19 у пациентов, у которых при первом поступлении в больницу были обнаружены значительно более высокие уровни этих молекул, впоследствии стало более тяжелым. Также выяснилось, что "триада" является более строгим клиническим показателем тяжести заболевания, чем обычно используемые, включая С-реактивный белок и другие.

Помимо этого, специалисты заметили, что среди всех пациентов измерение уровней IP-10 в крови, взятой в первый день пребывания в больнице, было наиболее точным на сегодня способом прогнозирования того, как долго пациент останется в медучреждении. Теперь исследователи ищут новых сотрудников, которые помогут разработать надежные и легко применимые тесты для этих молекул.

"Поскольку мы приближаемся к зимнему сезону гриппа, наряду с угрозой возобновления случаев COVID-19, возможно, что наши больницы окажутся под большим давлением. Чтобы справиться с этим, мы должны вооружить наших врачей инструментами, чтобы они могли делать обоснованные выводы о том, у каких пациентов может быть улучшение, а кому может потребоваться более срочная помощь", – пояснил руководитель проекта Адриан Хейдей, который возглавляет Лабораторию иммунного надзора Крика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские ученые обнаружили признаки устойчивого иммунитета к новому типу коронавируса.