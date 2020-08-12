Ученые пришли к выводу, что тяжесть заболевания и риск смерти от коронавируса можно определить по анализу крови. Они провели исследования у 299 пациентов с COVID-19.

По словам исследователей из Университета Джорджа Вашингтона, степень серьезности заболевания COVID-19 может зависеть от пяти обнаруженных в крови показателей, называемых биомаркерами, передает DailyMail.

Как оказалось, повышенные уровни IL-6, D-димер, CRP, LDH и ферритина в крови связаны с более высоким риском тяжелого течения заболевания и летального исхода.

В крови человека нашли пять признаков смертельной формы коронавируса Фото: tk.media

В частности, специалисты выяснили, что повышенные уровни пяти биомаркеров провоцируют воспаление и нарушение свертываемости крови. Особенно опасными были ситуации, когда уровень LDH (или ЛДГ) был выше 1200 единиц/л, а уровень D-димера был выше 3 мкг/мл.

Пациенты с этими показателями были госпитализированы, лежали в больницах при поддержке искусственной вентиляции легких, некоторые, к сожалению, скончались.

Ученые надеются, что биомаркеры помогут определять врачам интенсивность проводимой терапии.

Сейчас врачи определяют риск смерти от коронавируса основываясь на возрасте и ранее существующих заболеваний у пациента. Ожирение, сахарный диабет, болезни сердца и ослабленная иммунная система повышают риск летального исхода.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Олег Яковенко заявил, что инфицированный коронавирусом человек становится заразным за двое суток до проявления симптомов болезни.

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