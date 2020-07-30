В коронавирусе заметили опасные изменения: лечение может стать бесполезным

Ученые сделали вывод, что мутации могут помочь коронавирусу "подавить" свой потенциал, ведь кровь многих людей, которые выздоровели от COVID-19, содержала нейтрализующие антитела.

Как объяснили эксперты в статье, опубликованной в журнале Nature, они призваны отключить частицы нового коронавируса. Большинство таких антител распознают белки так называемых "шипов" вируса, с помощью которого возбудитель болезни проникает в клетки.

Ученые надеются, что эти молекулы можно использовать для лечения, провоцируя их появление с помощью вакцин.

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Теодора Хатциоанну и Пол Бениаш из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке вместе с коллегами изменили вирус везикулярного стоматита, который заражает скот, чтобы создать белок из шипов. Затем они выращивали вирус в среде, в которой присутствовали антитела. Белки шипов в измененном вирусе получили мутации, которые позволили ему избегать обнаружения рядом нейтрализующих антител. Команда также обнаружила такие мутации в образцах SARS-CoV-2, собранных в зараженных людей по всему миру. Хотя сейчас такие изменения в белках шипов вируса встречаются довольно редко.

Авторы исследования предлагают использовать для лечения "коктейль" из разных видов нейтрализующих антител, каждый из которых распознает различные части белка в шипах. Это не позволит вирусу выработать способность бороться против этих молекул.

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