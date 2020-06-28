В Китае заявили об успешном испытании вакцины против COVID-19

Тимур Григоренко Пульмонология 14:52, 28.06.2020 Обновлено: 14:53, 28.06.2020

Китайская компания China National Biotec Group заявила об успешном тестировании вакцины против коронавируса (COVID-19) на людях.

Предварительный анализ показал, что вакцина способствовала безопасной выработке антител от коронавируса у всех 1120 здоровых испытуемых, которым ввели препарат, передает The New-York Times.

Отметим, что данная вакцина была разработана в Пекине. Кроме того, в Ухане специалисты данной компании заявили, что также создали препарат, который вызвал безопасную выработку антител на высоком уровне у участников испытаний. Теперь в CNBG намерены проверить данную вакцину в Объединенных Арабских Эмиратах.

Добавим, что в Китае власти одобрили разработку сразу восьми прототипов вакцин от коронавируса. На данный момент в мире пока нет действующего препарата против болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что при оптимистичном сценарии действенная вакцина от COVID-19 может появиться в мире и Украине в марте 2021 года.

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

Зеленский дал заслуженного артиста Потапу и наградил Билык и Ефросинину

В Украине взлетят штрафы за коммуналку: кому припишут 50% к долгу и при чем здесь МВФ

Главный санврач Ляшко – о желании стать президентом Украины: буду баллотироваться

На Донбассе погиб боец ВСУ, еще двое ранены, – штаб ООС

В Сумах чиновники "наварились" на аппаратах ИВЛ: детали преступной схемы