В Китае заявили об экспериментальной вакцине, которая защитит от повторного COVID-19
В Китае людей провакцинировали еще неодобренным препаратом против коронавируса. После ученые заявили, якобы экспериментальный китайский укол оказался безопасным и вызвал иммунный ответ.
Отмечается, что каждый из добровольцев, получивший двойную дозу вакцины от государственной фирмы Sinopharm, вырабатывал антитела против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Об этом пишет Daily Mail.
"Теоретически это защитит их от повторного заражения вирусом в будущем или, по крайней мере, от развития тяжелого развития болезни. Но это еще не доказано учеными – они ввели препарат менее 1000 участникам", – говорится в сообщении.
Издание отмечает, что более 600 здоровых взрослых получили инъекцию Sinopharm, получившую название BBIBP, и почти ни у одного из них не было особых побочных реакций. При этом самым частым, о котором сообщила четверть испытуемых, была боль в месте введения иглы, что характерно для любого укола.
"Две дозы оказались более мощными, чем одна, что типично для способа получения BBIBP. Это инактивированная вакцина, то есть, она содержит вирус, но была выращена в лаборатории, а затем "убита", поэтому она не заразна", – пояснили в СМИ.
Согласно результатам исследования, проведенного Пекинским институтом биологических продуктов, взрослым старше 60 лет требуется больше времени для формирования иммунитета от коронавируса.
Однако подчеркивается, что у всех добровольцев были выявлены антитела – белки иммунной системы, которые борются с инфекцией – через семь недель после инъекции по сравнению с четырьмя у тех, кто моложе 60 лет.
"Это испытание отличалось от других тем, что в него вошли люди старше 60 лет, одна из ключевых когорт, которых мы хотим защитить с помощью вакцинации. Такой же профиль безопасности наблюдался в старшей группе, что и в младших группах… На самом же деле это не сильно меняет картину. Да, это еще одна вакцина, прошедшая первоначальное тестирование фазы 1/2, и это хорошо. Но, конечно, это не говорит нам, действительно ли вакцина защищает от инфекции и/или болезни", – поделился мнением по поводу исследования доктор Эндрю Престон, специалист по микробному патогенезу, участвующий в разработке вакцин, факультет биологии и биохимии Университета Бата.
Примечательно, что у Sinopharm есть две вакцины на заключительной стадии клинических испытаний, а во всем Китае – восемь. Пекинская фирма недавно заявила, что другая ее вакцина может появиться на рынке к декабрю.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская фармацевтическая компания Pfizer заявила о планах начать тестирование своей экспериментальной вакцины против COVID-19 на детях в возрасте от 12 лет.