В Китае заявили об экспериментальной вакцине, которая защитит от повторного COVID-19

В Китае людей провакцинировали еще неодобренным препаратом против коронавируса. После ученые заявили, якобы экспериментальный китайский укол оказался безопасным и вызвал иммунный ответ.

Отмечается, что каждый из добровольцев, получивший двойную дозу вакцины от государственной фирмы Sinopharm, вырабатывал антитела против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Об этом пишет Daily Mail.

"Теоретически это защитит их от повторного заражения вирусом в будущем или, по крайней мере, от развития тяжелого развития болезни. Но это еще не доказано учеными – они ввели препарат менее 1000 участникам", – говорится в сообщении.

Китай разработал уже несколько вакцин от коронавируса

Издание отмечает, что более 600 здоровых взрослых получили инъекцию Sinopharm, получившую название BBIBP, и почти ни у одного из них не было особых побочных реакций. При этом самым частым, о котором сообщила четверть испытуемых, была боль в месте введения иглы, что характерно для любого укола.

График роста антител к коронавирусу у добровольцев, получивших вакцину от Sinopharm. Источник: Daily Mail

"Две дозы оказались более мощными, чем одна, что типично для способа получения BBIBP. Это инактивированная вакцина, то есть, она содержит вирус, но была выращена в лаборатории, а затем "убита", поэтому она не заразна", – пояснили в СМИ.

Согласно результатам исследования, проведенного Пекинским институтом биологических продуктов, взрослым старше 60 лет требуется больше времени для формирования иммунитета от коронавируса.

Однако подчеркивается, что у всех добровольцев были выявлены антитела – белки иммунной системы, которые борются с инфекцией – через семь недель после инъекции по сравнению с четырьмя у тех, кто моложе 60 лет.

Наибольший ответ антител был получен, когда участникам давали две дозы вакцины по 4 мг с интервалом 21 или 28 дней (зеленые и фиолетовые полосы). Источник: Daily Mail

"Это испытание отличалось от других тем, что в него вошли люди старше 60 лет, одна из ключевых когорт, которых мы хотим защитить с помощью вакцинации. Такой же профиль безопасности наблюдался в старшей группе, что и в младших группах… На самом же деле это не сильно меняет картину. Да, это еще одна вакцина, прошедшая первоначальное тестирование фазы 1/2, и это хорошо. Но, конечно, это не говорит нам, действительно ли вакцина защищает от инфекции и/или болезни", – поделился мнением по поводу исследования доктор Эндрю Престон, специалист по микробному патогенезу, участвующий в разработке вакцин, факультет биологии и биохимии Университета Бата.

Примечательно, что у Sinopharm есть две вакцины на заключительной стадии клинических испытаний, а во всем Китае – восемь. Пекинская фирма недавно заявила, что другая ее вакцина может появиться на рынке к декабрю.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская фармацевтическая компания Pfizer заявила о планах начать тестирование своей экспериментальной вакцины против COVID-19 на детях в возрасте от 12 лет.

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