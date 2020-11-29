В Китае выдвинули новую версию появления коронавируса

Также заявляют, что данные указывают на появление вируса в том числе и в Бангладеш, США, Греции, Австралии, Италии, Чехии, России или Сербии

Они говорят, что вирус, вероятно, возник на Индийском субконтиненте во время сильной жары прошлым летом

Китайские ученые утверждают, что у них есть доказательства происхождения COVID-19 не из их страны

Ученые из Китая предположили, что новый тип коронавируса (SARS-CoV-2) возник в Индии или Бангладеш еще летом 2019 года. Они оспорили попытки "переложить вину" в распространении инфекции на Ухань.

Специалисты из Шанхайского института биологических наук основывают свои выводы на исследованиях штаммов вируса, проведенных 17 странами. Их статья была размещена на платформе препринтов уважаемого медицинского журнала, но получила много критики, сообщает The Sun.

По мнению исследователей, вирус, вероятно, передался от животного к человеку на фоне жары и засухи в прошлом году. По из словам, в то время люди и животные были вынуждены пить одну воду.

Ученые из Китая заявили, что коронавирус мог возникнуть в Индии летом 2019-го

В статье утверждается, что традиционный подход к отслеживанию происхождения штаммов коронавируса не работает, поскольку в нем использовался вирус летучих мышей, обнаруженный на юго-западе Китая несколько лет назад.

Исследователи утверждают, что это мешает ученым проследить происхождение пандемии. Вместо этого они использовали новый метод, который включает подсчет количества мутаций в каждом штамме вируса.

Так, специалисты говорят, что штаммы с наибольшим количеством мутаций существуют в течение более длительного времени, а штаммы с меньшим количеством мутаций – ближе к исходному "предку" COVID-19.

В документе утверждается, что наименее мутировавший штамм был обнаружен в восьми странах: в Индии, Бангладеше, Италии, Чехии, США, Греции, Австралии, России или же Сербии. Китайские ученые предполагают, что коронавирус мог появиться в одной из них прежде чем "незаметно отправиться в Ухань".

В частности, объясняют исследователи, молодое население Индии, экстремальные погодные условия и засуха якобы создали необходимые условия для распространения вируса на людей.

"Наш результат показывает, что Ухань – не то место, где впервые произошла передача SARS-CoV-2 от человека к человеку. Как географическая информация о наименее мутировавшем штамме, так и разнообразие штаммов позволяют предположить, что Индийский субконтинент мог быть местом, где произошла самая ранняя передача SARS-CoV-2 от человека к человеку, которая произошла за три или четыре месяца до вспышки в Ухане", – отметил доктором Шен Либинг.

Китайские ученые утверждают, что Ухань не является родиной коронавируса

В то же время ученые из Глазго раскритиковали работу китайских коллег, они назвали такую версию "очень некорректной" и усомнились в ее доказательности, пишет Daily Mail.

"Авторы также проигнорировали обширные доступные эпидемиологические данные, которые показывают явное появление в Китае и распространение вируса оттуда. Этот документ ничего не добавляет к нашему пониманию SARS-CoV-2", – приводятся слова эксперта из Университета Глазго Дэвида Робертсона.

Оба издания отмечают, что это не впервые, когда китайские власти "указывают пальцем" на кого-то другого, предполагая, в основном без доказательств, что и Италия, и США могли быть очагами первоначального заражения COVID-19.

Также обращает на себя внимание то, что "индийская" версия происхождения COVID-19 появилась на фоне увеличения политической напряженности в отношениях между Индией и Китаем, в частности из-за пограничных споров, переросших недавно в столкновения между военными двух стран.

В настоящее время ВОЗ ищет источник коронавируса именно в Китае, да и совокупность научных данных свидетельствует о том, что болезнь возникла именно там.

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