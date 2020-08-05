В Китае сообщили о прорыве в создании вакцины от COVID-19: эффективна на 99%

Китайская компания Synovac Biotech сообщила, что создаваемая ею вакцина CoronaVac против коронавируса (COVID-19) на 99% будет эффективной.

Как сообщает IndiaTV, в Бангладеш скоро должна начаться третья фаза клинических испытаний препарата. По заверению представителей компании, потребуется шесть месяцев, чтобы распространить вакцину среди населения страны. Но сперва медпрепарат будет доступен для медиков в возрасте 18-59 лет.

Отмечается, что Synovac Biotech уже получила одобрение китайских государственных органов на проведение в Китае I и II фазы клинических испытаний на людях. Компания добилась значительных успехов в разработке CoronaVac.

В компании ранее опубликовали результаты доклинических испытаний, которые показали безопасность применения вакцины на животных. После были проведены тестирования на добровольцах, где изучались иммуногенность и безопасность вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайская фармацевтическая компания Sinopharm сообщила, что вакцина против COVID-19 может появиться ранее запланированного срока.

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