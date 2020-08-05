Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

В Китае сообщили о прорыве в создании вакцины от COVID-19: эффективна на 99%

3.1т
Читать материал на украинском

Китайская компания Synovac Biotech сообщила, что создаваемая ею вакцина CoronaVac против коронавируса (COVID-19) на 99% будет эффективной.

Как сообщает IndiaTV, в Бангладеш скоро должна начаться третья фаза клинических испытаний препарата. По заверению представителей компании, потребуется шесть месяцев, чтобы распространить вакцину среди населения страны. Но сперва медпрепарат будет доступен для медиков в возрасте 18-59 лет.

Отмечается, что Synovac Biotech уже получила одобрение китайских государственных органов на проведение в Китае I и II фазы клинических испытаний на людях. Компания добилась значительных успехов в разработке CoronaVac.

В компании ранее опубликовали результаты доклинических испытаний, которые показали безопасность применения вакцины на животных. После были проведены тестирования на добровольцах, где изучались иммуногенность и безопасность вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайская фармацевтическая компания Sinopharm сообщила, что вакцина против COVID-19 может появиться ранее запланированного срока.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости