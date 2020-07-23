В Китае сообщили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19

Алексей Титофф Пульмонология 11:11, 23.07.2020 Обновлено: 11:39, 23.07.2020

Китайская фармацевтическая компания Sinopharm сообщила, что вакцина против коронавируса (COVID-19) может появиться ранее запланированного срока уже до конца 2020 года.

Глава компании Лю Цзинчжэнь рассказал, что они планируют завершить тестирование на людях в течение трех месяцев, передает Investing.

В Sinopharm отметили, что в третьей стадии испытания препарата в Объединенных Арабских Эмиратах приняли участие около 15 тысяч человек.

Добавим, что в Китае вакцину также разрабатывают компания CanSino Biologics Inc и китайское военное исследовательское подразделение. На данный момент они также ищут возможности для проведения испытания своих вакцин за пределами страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, армии КНР разрешили тестировать образец вакцины против коронавируса, который разработала китайская компания CanSino Biologics, а также исследовательский институт Академии военных наук.

Отметим, что в Индии сообщили, что к декабрю 2020 года будут готовы минимум 300 миллионов доз потенциальной вакцины против COVID-19.

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