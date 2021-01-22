В Китае признали 50% эффективность вакцины от Sinovac и объяснили причину

В китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech заявили, что их вакцина против коронавируса CoronaVac продемонстрировала хорошую эффективность – в среднем 50,38% на третьей фазе клинических испытаний в трех странах мира.

Это говорит о том, что она может обеспечить широкий спектр защиты от различных штаммов COVID-19, сказал председатель правления и главный исполнительный директор компании Инь Вэйдун. Как передает Синьхуа, препарат тестировали в основном в Бразилии, Индонезии и Турции.

"Данные клинических испытаний, полученные в этих трех странах, позволили нам укрепить уверенность в ее безопасности и эффективности", – цитирует агентство Вэйдуна.

В Китае объяснили 50% эффективность вакцины от Sinovac

По его словам, клинические испытания показали, что эффективность CoronaVac составляет:

91,25% – в Турции;

65,3% – в Индонезии;

100% (против тяжелой формы COVID-19) и 78% (при легких случаях, требующих медицинского лечения) – в Бразилии.

Общий показатель эффективности равен 50,38%, заявил Вэйдун. И тут же отметил, что разные результаты в разных странах – это абсолютно нормально, поскольку клинические испытания зависят от множества факторов.

"Все участники испытаний фазы-3 в Бразилии были медиками, работающими в условиях высокого риска и подвергающиеся многократным атакам со стороны вируса. Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту", – пояснил представитель Sinovac Biotech.

В конце он резюмировал, что те инъекции, которые уже получили добровольцы испытаний вакцины, помогут им нейтрализовать заражение "британским" мутантом коронавируса. По его словам, это выяснилось в сотрудничестве с соответствующим институтом при Академии медицинских наук Китая.

"Мы также изучаем эффективность защиты, которую обеспечивает вакцина против штамма, выявленного в ЮАР, и своевременно поделимся результатами", – подытожил Вэйдун.

Напомним: ранее эффективность вакцины от Sinovac (Китай) поставили под сомнение. О том, что ждет Украину в случае, если поставки этого препарата отменят – читайте в материале OBOZREVATEL.

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