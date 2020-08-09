В Китае появился новый смертельный вирус: передается через клещей

В Китае зафиксирована вспышка нового типа вируса SFTS, который передается через клещей.

Как пишет Global Times, от вируса уже умерли как минимум 7 человек, а инфицированы 60.

SFTS может передаваться от зараженного клещом человека pixabay.com

По данным издания, более 37 человек в китайской провинции Цзянсу заразились SFTS в первой половине этого года, а позднее его обнаружили у еще 23 человек в провинции Аньхой.

Вирус выявили еще в 2011 году. Специалисты рассказали, что SFTS может передаваться от зараженного клещом человека другому человеку через кровь или слизистые.

При этом врачи заверили, что при соблюдении всех мер предосторожности поводов для паники нет.

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