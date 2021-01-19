В Китае появился новый эпицентр коронавируса

В Китае за сутки выявили 118 новых случаев коронавируса, из которых 106 – внутри страны. Новым эпицентром стала провинция Цзилинь, где фиксируют резкий рост заражений.

Там диагноз подтвердили в 43 человек, накануне, за 17 января, таких было 30. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

Отмечается, что летальных исходов от связанных с коронавирусной инфекцией осложнений за прошедшие сутки в Китае не зарегистрировано. Общее количество смертей остается на уровне 4635.

В Китае обеспокоены увеличением случаев COVID-19 в одной из провинций

В Госкомитете здравоохранения страны ранее были обеспокоены вспышкой инфекции в провинции Хэбэй на востоке. За последние сутки там прибавилось 35 заболевших (все в административном центре – городе Шицзячжуане).

Китай занял 88 место среди стран и территорий мира по выявленным случаям коронавируса Worldometers

Поскольку на территории Хэбэя находится Пекин, жителям районов провинции, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, ввели ограничения на въезд в столицу.

По данным Worldometers, с начала первой вспышки в Ухане в стране насчитывается в общем 88 454 случая COVID-19, по этому показателю она занимает 83 место в мире. В КНР 82 432 преодолели болезнь.

Данные по коронавирусу в Китае Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Уханя признались в нарушении норм ВОЗ, заявив об укусах летучих мышей.