В Китае начали вторую фазу испытаний вакцины от COVID-19 на людях

В Китае компания Zhifei сообщила, что начинает вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса (COVID-19) на людях.

Как сообщает Reuters, вторая фаза началась менее чем через три недели после начала клинических испытаний препарата.

При этом отмечается, что Zhifei не предоставила данных о первой фазе испытания экспериментальной вакцины. Ранее в компании заявляли, что этап испытаний будет завершен 21 июля, а результаты исследования ожидаются 20 сентября. Но новые исследования начались раньше запланированного срока.

Добавим, что вакцина от Zhifei является одной из восьми, которые китайские власти утвердили для испытания на людях. Всего в мире создается около 20 вакцин, которые находятся на разных стадиях клинических испытаний против коронавируса. Однако пока ни один препарат не прошел широкомасштабные клинические испытания на третьей фазе, чтобы получить разрешение на массовое производство лекарства.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайская компания China National Biotec Group заявила об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях.