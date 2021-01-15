В Китае COVID-19 нашли в мороженом: сырье было из Новой Зеландии и Украины

В северокитайском городе Тяньцзинь "заражение" коронавирусом выявили у мороженного производства компании Tianjin Daqiaodao Food Co., Ltd.

Предварительные эпидемиологические исследования показали, якобы сырье для производства этой партии мороженного было импортировано из Новой Зеландии и Украины. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Речь идет о новозеландском сухом молоке и украинской сухой сыворотке. Складские помещения товаров, произведенных компанией, были опечатаны после того, как образцы, отправленные 12 и 13 января в городской центр профилактики и контроля заболеваний, дали положительный результат на коронавирус.

Китайцы заявили о COVID-19 в мороженом, изготовленном на сырье в том числе из Украины

В четверг 1662 сотрудника компании протестировали на нуклеиновые кислоты COVID-19. Из них 700 человек получили отрицательный тест, а результаты остальных 962 пока неизвестны.

Власти приняли меры по дезинфекции окружающей среды, на карантин помещено лиц, имевших тесные контакты с этим товаром, специалисты займутся отслеживанием проданного мороженого.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне российские исследователи заявили о заболевании коронавирусом домашнего кота, который мог заразиться им от хозяев.