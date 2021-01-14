В Кении обнаружили 16 новых видов коронавируса, в США – еще 2

Исследователи из Кении заявили об обнаружении 16 вариантов коронавируса, отличающихся от тех, что были найдены в Великобритании и Южной Африке. Тем временем американские ученые сообщили о еще двух мутантах COVID-19, которые, вероятно, возникли в США.

Результаты обоих исследований являются предварительными, специалисты же считают, что мутации вируса, вероятно, делают его более заразным, но вряд ли могут уменьшить эффективность вакцин. Об этом сообщают East African и CNBC.

Так, ученые Кенийского института медицинских исследований (Кемри), используя образцы от более чем 200 человек из восьми округов (Найроби, Каджиадо, Килифи, Таита-Тавета, Тана Ривер, Момбаса, Квале и Ламу), в период с июня по октябрь определили 16 циркулирующих линий вируса. Из них 12 последовательностей были записаны как уникальные.

В Кении и США выявили еще 18 видов коронавируса

Специалисты заявляют, что если результаты подтвердятся, новые варианты коронавируса могут распространяться незаметно, вероятно, и в других частях страны.

Тем временем ученые Университета штата Огайо (США) говорят, что один из новых штаммов, обнаруженный всего у одного пациента в Огайо, содержит мутацию, идентичную доминирующему в настоящее время варианту в Великобритании. Они отмечают, что он "вероятно, возник из штамма вируса, уже присутствующего в США".

Тогда как другой штамм Columbus стал доминирующим в городе и включает "три другие генные мутации", которые ранее не встречались вместе в SARS-CoV2.

"Этот новый штамм имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие случаи, которые мы изучали, но эти три мутации представляют собой значительную эволюцию. Мы знаем, что этот сдвиг произошел не из-за ветвей вируса в Великобритании или Южной Африке", – пояснил заместитель главы отдела молекулярной патологии в штате Огайо, ведущий автор исследования доктор Дэн Джонс.

Американские ученые еще не опубликовали полные результаты своих исследований, но Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уже изучает эти данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, только накануне, 13 января, во Всемирной организации здравоохранения выступили с предупреждением о возможном появлении новых мутантов COVID-19.