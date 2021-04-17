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/ Пульмонология

В Johnson & Johnson заявили о нехватке доказательств связи между их вакциной и тромбозами

1.3т
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На данный момент нет достаточного количества доказательств связи между вакциной против коронавируса от компании Johnson & Johnson и образованием тромбов.

Об этом сказано в письме ученых из Janssen, подразделения Johnson & Johnson, занимающегося вакцинами, опубликованном в медицинском журнале The New England Journal of Medicine.

Тромбозы после вакцинации исследователи назвали редким осложнением. Отмечается, что оно может быть связано с тем, что при разработке вакцины был использован аденовирус. Препарат от Johnson & Johnson был создан на основе вируса человека, а вакцина AstraZeneca, после введения которой у людей тоже возникали тромбы, – аденовируса шимпанзе.

Эти аденовирусы значительно отличаются друг от друга, из-за чего две вакцины могут иметь совершенно разные биологические эффекты.

"Необходимы дополнительные доказательства, чтобы прояснить наблюдение тромбов...Мы продолжаем тесно сотрудничать с экспертами и регулирующими органами для оценки данных, и мы поддерживаем открытую передачу этой информации профессионалам здравоохранения и общественности", – сказано в сообщении.

Напомним, в США FDA и CDC во вторник, 13 апреля рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за шести сообщения о тромбозах на почти семь млн введенных доз.

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Автор
София Закревская София Закревская
Темы
Вакцинация в Украине и мире Коронавирус
Место
США
Теги
Вакцина от коронавируса вакцина Johnson & Johnson
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