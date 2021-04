В Johnson & Johnson заявили о нехватке доказательств связи между их вакциной и тромбозами

На данный момент нет достаточного количества доказательств связи между вакциной против коронавируса от компании Johnson & Johnson и образованием тромбов.

Об этом сказано в письме ученых из Janssen, подразделения Johnson & Johnson, занимающегося вакцинами, опубликованном в медицинском журнале The New England Journal of Medicine.

Тромбозы после вакцинации исследователи назвали редким осложнением. Отмечается, что оно может быть связано с тем, что при разработке вакцины был использован аденовирус. Препарат от Johnson & Johnson был создан на основе вируса человека, а вакцина AstraZeneca, после введения которой у людей тоже возникали тромбы, – аденовируса шимпанзе.

Эти аденовирусы значительно отличаются друг от друга, из-за чего две вакцины могут иметь совершенно разные биологические эффекты.

"Необходимы дополнительные доказательства, чтобы прояснить наблюдение тромбов...Мы продолжаем тесно сотрудничать с экспертами и регулирующими органами для оценки данных, и мы поддерживаем открытую передачу этой информации профессионалам здравоохранения и общественности", – сказано в сообщении.

Напомним, в США FDA и CDC во вторник, 13 апреля рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за шести сообщения о тромбозах на почти семь млн введенных доз.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США сотрудники завода в Балтиморе (штат Мэриленд) допустили ошибку при смешивании ингредиентов для вакцины от COVID-19 и так испортили около 15 млн доз препарата производителя Johnson & Johnson.

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение остановить производство вакцины против коронавируса на заводе в Балтиморе.

