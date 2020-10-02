В Израиле впервые в мире вылечили от COVID-19 экспериментальным лекарством

В Иерусалиме (Израиль) в больнице "Хадасса" (Эйн-Керем) пациенты после применения экспериментального лекарства "Alostra" побороли коронавирус (COVID-19).

Как сообщает сайт израильского телеканала N12, курс лечения основан на использовании человеческих клеток, взятых от доноров. В результате пациентов с коронавирусом выписали в абсолютно здоровом состоянии.

Известно, что лекарство было разработано на основе исследований главы отделения внутренней медицины и руководителя "красной зоны" "Хадассы" профессора Дрора Меврураха. Ранее этот препарат был успешно опробован на десяти пациентах с сепсисом. Испытание на больных проводилось с одобрения Министерства здравоохранения.

"Препарат предназначен для лечения широкого круга медицинских случаев, в которых наблюдается повышенная активность иммунной системы, что приводит к увеличению секреции белков клетками иммунной системы, называемых цитокинами, и вызывает цитокиновый шторм. Его действие осуществляется путем обработки клеток, взятых у здорового донора и индуцированных в лаборатории, таким образом, что они при введении в тело пациента сдерживают воспаление или цитокиновый шторм, который очень пагубен для больного", – пояснил ученый.

Отмечается, что 30 сентября из "Хадассы" был выписан последний из пяти вылеченных больных коронавирусом, находившихся в тяжелом состоянии (двое были при смерти), которые прошли новейшее лечение в рамках первого в мире клинического эксперимента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле продлили тотальный карантин из-за распространения коронавируса до 14 октября.