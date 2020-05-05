В Израиле создали препарат от коронавируса: страна объявила о прорыве
В Израиле получили первый рабочий образец препарата, который подавляет коронавирус в организме больного.
Он действует и как вакцина, и как лекарство. Об этом во вторник, 5 мая, заявили в Институте биологических исследований в Нес-Ционе, передает mako.co.il.
В совместном заявлении института и Министерства обороны заверили, что препарат активно уничтожает вирус.
"Речь идет о новом средстве, которое целенаправленно действует против коронавируса, – в отличие от других экспериментальных методов лечения, основанных на уже известных препаратах и методиках, применяющихся при инфекционных заболеваниях", – сказано в заявлении.
Что известно о препарате
В основе лекарства – моноклональные антитела (антитела, вырабатываемые иммунными клетками), которые были получены из плазмы крови животных и людей, переболевших коронавирусом.
Выявленные белки имитируют реакцию иммунной системы на угрозу и используются для лечения некоторых форм рака.
Клинические испытания уже показали высокую эффективность препарата. Институт биологических исследований уже подал патентную заявку и в дальнейшем планирует обратиться к международным организациям для производства препарата.
"Я горжусь достижением израильских ученых. Речь идет о гигантском прорыве, который имеет огромное значение для всего человечества", – подчеркнул министр обороны Нафтали Беннет, который уже успел ознакомиться с действием препарата.
Какие успехи у других стран
США
В США официально одобрили применение в экстренных случаях экспериментального препарата "Ремдесивир" (Remdesivir) при коронавирусной инфекции COVID-19.
Предварительные результаты исследования, проведенного властями США, показывают, что пациенты, которым давали "Ремдесивир", восстановились на 31% быстрее, чем пациенты, которым в рамках исследования давали плацебо.
Американские врачи также тестируют дешевое средство от изжоги "Фамотидин", как лекарство против коронавируса COVID-19.
Великобритания
В этой стране собираются протестировать экспериментальное норвежское противораковое лекарственное средство Bemcentinib для лечения коронавируса.
Также в Великобритании один из шести препаратов от коронавируса, которые проходили тестирование, перешел на второй этап испытаний – его начнут применять на людях. Речь идет о соединении "Бемцетиниба", MEDI3506 и "Акалабрутиниба".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США впервые начали тестировать израильский препарат, который, как сообщается, имеет стопроцентную эффективность в лечении даже тяжелобольных коронавирусом. Разработкой занималась компания Pluristem Therapeutics. О результатах применения пока неизвестно.