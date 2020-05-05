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/ Пульмонология

Ирина Кулинич
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В Израиле создали препарат от коронавируса: страна объявила о прорыве

55.1т
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В Израиле получили первый рабочий образец препарата, который подавляет коронавирус в организме больного.

Он действует и как вакцина, и как лекарство. Об этом во вторник, 5 мая, заявили в Институте биологических исследований в Нес-Ционе, передает mako.co.il.

В совместном заявлении института и Министерства обороны заверили, что препарат активно уничтожает вирус.

В Израиле создали препарат от коронавируса

В Израиле создали препарат от коронавируса

"Речь идет о новом средстве, которое целенаправленно действует против коронавируса, – в отличие от других экспериментальных методов лечения, основанных на уже известных препаратах и методиках, применяющихся при инфекционных заболеваниях", – сказано в заявлении.

Что известно о препарате

В основе лекарства – моноклональные антитела (антитела, вырабатываемые иммунными клетками), которые были получены из плазмы крови животных и людей, переболевших коронавирусом.

Выявленные белки имитируют реакцию иммунной системы на угрозу и используются для лечения некоторых форм рака.

Клинические испытания уже показали высокую эффективность препарата. Институт биологических исследований уже подал патентную заявку и в дальнейшем планирует обратиться к международным организациям для производства препарата.

"Я горжусь достижением израильских ученых. Речь идет о гигантском прорыве, который имеет огромное значение для всего человечества", – подчеркнул министр обороны Нафтали Беннет, который уже успел ознакомиться с действием препарата.

Какие успехи у других стран

США

В США официально одобрили применение в экстренных случаях экспериментального препарата "Ремдесивир" (Remdesivir) при коронавирусной инфекции COVID-19.

Предварительные результаты исследования, проведенного властями США, показывают, что пациенты, которым давали "Ремдесивир", восстановились на 31% быстрее, чем пациенты, которым в рамках исследования давали плацебо.

Американские врачи также тестируют дешевое средство от изжоги "Фамотидин", как лекарство против коронавируса COVID-19.

Великобритания

В этой стране собираются протестировать экспериментальное норвежское противораковое лекарственное средство Bemcentinib для лечения коронавируса.

Также в Великобритании один из шести препаратов от коронавируса, которые проходили тестирование, перешел на второй этап испытаний – его начнут применять на людях. Речь идет о соединении "Бемцетиниба", MEDI3506 и "Акалабрутиниба".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США впервые начали тестировать израильский препарат, который, как сообщается, имеет стопроцентную эффективность в лечении даже тяжелобольных коронавирусом. Разработкой занималась компания Pluristem Therapeutics. О результатах применения пока неизвестно.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Израиль
Тег
вирус
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    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

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