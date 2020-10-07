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/ Пульмонология

В Израиле разработали многоразовую супермаску от COVID-19

5.8т
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Израильская компания Sonovia похвалилась многоразовыми масками, которые уничтожают почти 100% частиц COVID-19 и других вирусов при контакте с носителем.

Они появились в продаже несколько месяцев назад, но в начале октября компания предоставила результаты испытаний, проведенных аккредитованной независимой международной лабораторией ATCC. Они опубликованы на сайте разработчика.

Отметим, что Sonovia, где придумали новинку, занимается производством тканей в Израиле. Еще прошлой зимой там заявили о создании ткани с использованием наночастиц оксида цинка, которые могут убивать большинство вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, а также грибки и бактерии.

Супермаску против коронавируса разработали в Израиле

Супермаску против коронавируса разработали в Израиле

По результатам испытаний было доказано, что многоразовая противовирусная маска для лица SonoMask снижает опасность инфицирования и передачи COVID-19, а также нейтрализует в целом 99,35% вирусов.

Происходит это в течение 30 минут после контакта с тканью. При этом сама маска сохраняет свои защитные свойства на протяжении 55 циклов стирки.

"После нескольких месяцев напряженной работы мы можем заверить общественность, что наша SonoMask способна нейтрализовать распространение COVID-19", – заявил гендиректор Sonovia Джошуа Хершкович.

SonoMask уничтожает более 99% вирусов, в частности COVID-19, – Sonovia
Описание:

SonoMask уничтожает более 99% вирусов, в частности COVID-19, – Sonovia

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Израиль
Тег
Коронавирус
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