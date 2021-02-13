В Израиле разработали экспериментальный препарат, облегчающий симптомы COVID-19 всего за два часа

В Израиле разработали экспериментальный препарат Allocetra, который может облегчить симптомы COVID-19 всего за два часа.

Как пишет Daily Mail, новое лекарство вступает в третью фазу испытаний.

Из 21 пациента с коронавирусом, получавшего препарат, 19 были выписаны из больниц в среднем уже через 6 дней. Смертей не зафиксировано.

Принимавшие лекарство пациенты выздоровели через 6 дней pixabay.com

По данным нью-йоркской медицинской компании FAIR Health, в США испытуемые пациенты провели в палатах в среднем 4,6 дня, прежде чем их выписали в сентябре 2020 года.

Один 49-летний доброволец, получивший экспериментальное лекарство, заявил, что почувствовал "что-то странное" через несколько часов – он перестал кашлять и ему стало легче дышать.

"Я не мог в это поверить", – сказал другой пациент, который был выписан через два дня.

Израильские исследователи говорят, что Allocetra работает, подавляя "цитокиновый шторм", возникающий, когда организм борется с серьезными приступами COVID, которые могут привести к отказу органов и смерти.

Ученые заявили, что результаты испытаний были многообещающими, но предупредили, что они не могут доказать, что препарат работает, потому что исследование не было золотым стандартом, в котором его сравнивали бы с плацебо.

Как сообщал OBOZREVATEL, препарат, разработанный в медицинском центре Ихилов в Тель-Авиве, вылечил 29 из 30 пациентов с умеренной или тяжелой формой COVID-19 за несколько дней.

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