Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

В Израиле разработали экспериментальный препарат, облегчающий симптомы COVID-19 всего за два часа

2.6т
Читать материал на украинском

В Израиле разработали экспериментальный препарат Allocetra, который может облегчить симптомы COVID-19 всего за два часа.

Как пишет Daily Mail, новое лекарство вступает в третью фазу испытаний.

Из 21 пациента с коронавирусом, получавшего препарат, 19 были выписаны из больниц в среднем уже через 6 дней. Смертей не зафиксировано.

Принимавшие лекарство пациенты выздоровели через 6 дней

Принимавшие лекарство пациенты выздоровели через 6 дней. Источник: pixabay.com

pixabay.com

По данным нью-йоркской медицинской компании FAIR Health, в США испытуемые пациенты провели в палатах в среднем 4,6 дня, прежде чем их выписали в сентябре 2020 года.

Один 49-летний доброволец, получивший экспериментальное лекарство, заявил, что почувствовал "что-то странное" через несколько часов – он перестал кашлять и ему стало легче дышать.

"Я не мог в это поверить", – сказал другой пациент, который был выписан через два дня.

Израильские исследователи говорят, что Allocetra работает, подавляя "цитокиновый шторм", возникающий, когда организм борется с серьезными приступами COVID, которые могут привести к отказу органов и смерти.

Ученые заявили, что результаты испытаний были многообещающими, но предупредили, что они не могут доказать, что препарат работает, потому что исследование не было золотым стандартом, в котором его сравнивали бы с плацебо.

Как сообщал OBOZREVATEL, препарат, разработанный в медицинском центре Ихилов в Тель-Авиве, вылечил 29 из 30 пациентов с умеренной или тяжелой формой COVID-19 за несколько дней.

Дешевое и широкодоступное лекарство от астмы будесонид значительно снижает риск тяжелой формы коронавируса, если его принять в течение первой недели после появления симптомов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Место
Израиль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости