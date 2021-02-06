В Израиле новым препаратом вылечили 29 из 30 больных COVID-19 за несколько дней

Новый препарат, разработанный в медицинском центре Ихилов в Тель-Авиве, вылечил 29 из 30 пациентов с умеренной или тяжелой формой COVID-19 за несколько дней.

Как пишет The Times of Israel, вещество EXO-CD24 профессора Надира Арбера было введено 30 пациентам, и все 30 выздоровели – 29 из них в течение трех-пяти дней.

Препарат вдыхают один раз в день в течение нескольких минут. Источник: zoon.ru zoon.ru

Лекарство борется с цитокиновым штормом – потенциально смертельной реакцией иммунной системы на коронавирусную инфекцию, которая, как полагают, является причиной большинства смертей, связанных с этим заболеванием.

Препарат использует экзосомы – крошечные мешочки-носители, которые перемещают материалы между клетками – для доставки белка CD24 в легкие. На исследования Арбер потратил десятилетия.

"Этот белок расположен на поверхности клеток и играет хорошо известную и важную роль в регулировании иммунной системы", – сказал исследователь Ширан Шапира из лаборатории Арбера.

Белок помогает успокоить иммунную систему и сдержать шторм.

Препарат вдыхают один раз в день в течение нескольких минут на протяжении пяти дней.

Теперь лекарство перейдет к следующим этапам испытаний, но официальные лица больницы уже приветствовали его как средство, которое может изменить правила игры в борьбе с COVID-19.

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