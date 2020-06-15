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/ Пульмонология

В Индии заявили о создании лекарства против COVID-19: обещают 100% результат

3.1т
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В Индии представители компании Patanjali Ayurveda Limited заявили, что разработали лекарство против коронавируса (COVID-19).

В сообщении говорится, что медицинский препарат за 5-14 дней вылечил пациентов с болезнью, передает Scroll.

"Сначала была проведена симуляция, и были идентифицированы соединения, которые могут бороться с вирусом и остановить его распространение в организме. Затем мы провели клиническое исследование сотен положительных пациентов и получили 100% благоприятные результаты", – сообщил соучредитель Patanjali Ачарья Балкришна.

COVID-19 в Индии

COVID-19 в Индии

При этом он не сообщил, где проводились клинические испытания лекарства.

Отметим, что на данный момент в мире нет сертифицированных вакцин, лекарств для лечения или профилактики COVID-19. Официальные власти Индии пока делали никаких заявлений относительно разработки препарата от Patanjali.

Добавим, что компания Patanjali Ayurveda Limited одна из самых известных аюрведических брендов в Индии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии предложили бороться с коронавирусом экскрементами животных – мочой и навозом коров.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Индия
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