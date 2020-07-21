В Индии назвали цену вакцины от COVID-19: появится уже в декабре

В Индии сообщили, что к декабрю 2020 года будут готовы минимум 300 миллионов доз потенциальной вакцины против коронавируса (COVID-19).

Об этом заявил главный исполнительный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла после появления обнадеживающих результатов о создании вакцины компанией AstraZeneca, пишет India Today.

"Covishield станет первой вакциной против COVID-19, которую мы надеемся запустить, если испытания пройдут успешно в Великобритании и Индии", – сказал он.

При этом Пунавалла добавил, что они рассчитывают, что вакцина от коронавируса будет стоить около одной тысячи рупий (370 грн).

"Испытания показали многообещающие результаты, и мы очень рады этому. Мы подадим заявку на лицензирование индийскому регулятору через неделю. Как только они дадут нам разрешение, мы начнем с испытаний вакцины в Индии. Кроме того, мы скоро начнем производство вакцины в больших объемах", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии сообщили, что лишь после 2020 года появится действующая вакцина против коронавируса.