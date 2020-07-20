В Индии назвали сроки появления вакцины против COVID-19

В Индии сообщили, что лишь после 2020 года появится действующая вакцина против коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Индийской медицинской ассоциации, пишет The Sentinel.

"Эффективная вакцина для лечения COVID-19 выйдет после 2020 года. Разработка вакцины для вирусных инфекций – более длительный процесс, поскольку, во-первых, у этих инфекций более короткий иммунитет, а во-вторых, вирусы мутируют быстрее, что усложняет работу ученых", – говорится в сообщении.

В ассоциации пояснили, что сперва их специалисты изучают вирус, изолируя его. Потом идет создание противоядия и тестирование препарата на животных, и лишь после на людях-добровольцах.

"Поскольку вирусные инфекции обладают более коротким иммунитетом, то следует убедиться в отсутствии побочных эффектов. Также необходимо убедиться в эффективности вакцины против мутации, которые появились", – отметили ученые.

В Индии добавили, что в борьбе против COVID-19 важно соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Ученые отметили, что около 80% зараженных людей выздоравливают самостоятельно.

"В случае COVID-19 только вакцина или иммунитет могут победить заболевание", – отметили исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Индия заявила о готовности запустить вакцину от COVID-19 в августе.

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