В Индии вакцина от COVID-19 дала обнадеживающий результат: стартуют испытания на людях

Тимур Григоренко Пульмонология 09:08, 30.06.2020 Обновлено: 09:40, 30.06.2020

В Индии в июле начнут испытания на людях вакцины местного производства против коронавируса (COVID-19).

Группа испытуемых получит препарат в рамках исследования, проведенного в городе Хайдарабад фирмой Bharat Biotech, передает ВВС. Ранее тесты на животных показали, что вакцина безопасна и вызывает эффективный иммунный ответ.

Отмечается, что это первая индийская вакцина, разработана на основе штамма вируса, который был выделен локально и ослаблен в лабораторных условиях.

Власти Индии разрешили Bharat Biotech провести 1-ю и 2-ю фазы клинических испытаний на людях после того, как "компания представила результаты, полученные в результате доклинических исследований, демонстрирующих безопасность и иммунный ответ", говорится в заявлении фирмы. В Bharat Biotech подчеркнули, что испытания предназначены для проверки безопасности вакцины, а не ее эффективности.

Вакцина получила название Covaxin и была разработана на местном уровне в сотрудничестве с Национальным институтом вирусологии Индии и Индийским советом медицинских исследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии представители компании Patanjali Ayurveda Limited заявили, что разработали лекарство против COVID-19.

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

Кремль может повторить сценарий аннексии Крыма на юге Украины, – Чийгоз

На Донетчине офис ОПЗЖ залили "кровью" и расписали надписями "Смерть врагам!"

В Украине мошенники забирают квартиры пенсионеров: раскрыты схемы

На выезде из Одессы образовались огромные пробки: авто стояли часами на дороге

В "Театре на Подоле" отказались общаться на русском: возмущенный зритель обвинил его "в дерзости"