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/ Пульмонология

В Индии вакцина от COVID-19 дала обнадеживающий результат: стартуют испытания на людях

2.1т
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В Индии в июле начнут испытания на людях вакцины местного производства против коронавируса (COVID-19).

Группа испытуемых получит препарат в рамках исследования, проведенного в городе Хайдарабад фирмой Bharat Biotech, передает ВВС. Ранее тесты на животных показали, что вакцина безопасна и вызывает эффективный иммунный ответ.

Отмечается, что это первая индийская вакцина, разработанная на основе штамма вируса, который был выделен локально и ослаблен в лабораторных условиях.

Власти Индии разрешили Bharat Biotech провести 1-ю и 2-ю фазы клинических испытаний на людях после того, как "компания представила результаты, полученные в результате доклинических исследований, демонстрирующих безопасность и иммунный ответ", говорится в заявлении фирмы. В Bharat Biotech подчеркнули, что испытания предназначены для проверки безопасности вакцины, а не ее эффективности.

Вакцина получила название Covaxin и была разработана на местном уровне в сотрудничестве с Национальным институтом вирусологии Индии и Индийским советом медицинских исследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии представители компании Patanjali Ayurveda Limited заявили, что разработали лекарство против COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Индия
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