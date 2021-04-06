В Индии и США нашли новый штамм коронавируса с двойной мутацией

Алексей Титофф Пульмонология 08:41, 6.04.2021 Обновлено: 08:59, 6.04.2021

В Индии и США нашли новый штамм коронавируса, который назвали "двойной мутант" из-за мутации вируса, которая помогает ему крепиться к клеткам организма.

Как сообщает Fox News, новый штамм обнаружили ученые из Стэнфордского университета, США. Сам же новый вариант вируса появился в Индии.

"В лаборатории клинической вирусологии Стэнфордского университета путем выведения геномной последовательности было обнаружено и подтверждено один случай нового штамма, который возник в Индии", – говорится в сообщении.

Всего было найдено по меньшей мере семь случаев индийского коронавируса. Одна из мутаций штамма похожа на вариант, который впервые зафиксировали в Калифорнии. Вторая мутация похожа на бразильский и южноафриканский коронавирус. При этом индийский вирус может быть более заразным.

"Вероятно, он будет более передаваемым с биологической точки зрения, поскольку две мутации действуют на рецептор-связывающий домен вируса, но на сегодняшний день официальных исследований передачи не проводилось", – пояснил эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Питер Чин-Хонг из Университета Калифорнии в Сан-Франциско.

Ученый отметил, что нужно еще выяснить, может ли новый штамм повторно заражать и как он сопротивляется антителам. При этом Чин-Хонг уверен, что вакцинация замедлит распространение вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции зафиксировали новую мутацию коронавируса.

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